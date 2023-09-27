В России долго говорили о пристрастии киевского режима к нацистской идеологии, это подтверждает тот факт, что Владимир Зеленский рукоплескал карателю из дивизии СС «Галичина», подчеркнул Дмитрий Песков. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал Зеленского нацистом, которого поддерживают руководители США и стран Европы. Зеленский аплодировал в канадском парламенте 98-летнему бандеровцу Ярославу Гуньке, который был эсэсовцем в годы Великой Отечественной войны.

Аплодисменты Владимира Зеленского 98-летнему бандеровцу Ярославу Гуньке из дивизии СС «Галичина» в канадском парламенте лишь подтверждают приверженность киевского режима нацистской идеологии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Пристрастие к нацистской идеологии киевского режима — это не новость. Это то, о чём мы говорим уже долго. Тот факт, что Зеленский также стоя рукоплескал фашистам, лишний раз это подтверждает. И, конечно, можно только посочувствовать памяти украинских ветеранов, которые сражались с фашизмом, в том числе и деду Зеленского», — сказал Песков.

По его словам, в Москве хотели бы услышать реакцию на аплодисменты канадского парламента нацисту.

«Конечно, здесь разум диктует необходимость какого-то всё-таки обличения нацизма. Парламент должен это сделать, а иначе — это парламент, который запятнан этими аплодисментами. Я уже не говорю о международной реакции, которую, конечно, мы предпочли бы слышать, а не наблюдать молчание на этот счёт», — добавил официальный представитель Кремля.

Он также обратил внимание, что спикер палаты общин канадского парламента Энтони Рота взял на себя ответственность за произошедшее: «Но что делать с парламентом, который стоя рукоплескал фашисту?»

Как считает Песков, канадские власти обязаны предать члена 14-й гренадёрской дивизии СС «Галичина» правосудию или выдать его тем, кто собирается предать преступника правосудию.

«Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста, тут никакого срока давности в таких преступлениях не может быть, это очевидно», — пояснил он.

Владимир Зеленский — позор еврейского народа, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Эта ситуация всем показала, что тщательно Вашингтон и Брюссель пытались скрыть: Зеленский — нацист, а руководство США и стран Европы поддерживают нациста и нацистский режим на Украине. Именно поэтому денацификация кровавого киевского режима — принципиальная задача специальной военной операции. Возрождение нацизма необходимо остановить», — заявил он.

Володин также считает, что Джастин Трюдо должен уйти в отставку и понести ответственность за реабилитацию и пропаганду нацизма, а не прятаться за спину спикера палаты общин Канады Энтони Роты, на которого возложили всю ответственность за возмутительный инцидент в парламенте.

«Своим участием в чествовании эсесовца в канадском парламенте они ещё раз показали неуважение, оскорбив память миллионов погибших от рук нацистов и замученных в фашистских лагерях во время Второй мировой войны. Продемонстрировали пренебрежение к геноциду еврейского, польского и русского народов», — подчеркнул председатель ГД.

Владимир Зеленский стал дьяволом Украины, человеком, который бесповоротно разрушил страну. Об этом в эфире своей авторской программы на радио Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Той Украины, которая ему досталась, той Украины, которая была раньше, не будет никогда. И в этом его непосредственная, прямая вина. Безусловно, до него там было сделано очень много, но ведь это он нажал на эту кнопку. Он тот самый «анфан террибль», который подошёл и нажал на эту кнопку — и никакого обратного хода не будет», — указала она.

22 сентября в парламенте Канады чествовали 98-летнего бандеровца Ярослава Гуньку, который в годы Второй мировой войны служил в 14-й гренадёрской дивизии СС «Галичина». Аплодисментами нациста, в частности, удостоили глава киевского режима Владимир Зеленский и канадский премьер Джастин Трюдо.

В канцелярии канадского премьера после произошедшего заявили, что не знали о прошлом приглашённого в парламент гостя. Также там опровергли, что Трюдо вместе с Зеленским лично общались с 98-летним бандеровцем, несмотря на фотографии в соцсетях, свидетельствующие об обратном.