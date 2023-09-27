Лавров напомнил Армении о незавидной судьбе полагавшихся на США стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал армянскому руководству помнить о незавидной судьбе полагавшихся на США стран.

Отвечая на вопрос, может ли получиться так, что Армения потеряет Россию, он обратил внимание, что несколько ведущих политиков в Ереване хотят подобного сценария и смотрят в сторону Запада.

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"Вы знаете, там есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей", - сказал министр в интервью ТАСС.

"Если они полагаются на Соединенные Штаты, как прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства, то, наверное, им хорошо бы посмотреть новейшую историю, как Соединенные Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма и весьма незавидна", - отметил Лавров.

Он подчеркнул, что в любом случае интересы РФ в Закавказье геополитически игнорировать невозможно.

"Исторически, географически, геополитически невозможно Россию потерять в том смысле, что полностью игнорировать ее интересы в Закавказье, - указал глава российской дипломатии. - Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване, и об этом они прямо говорят".

В частности, Лавров обратил внимание, что подобная мысль проскальзывала в недавнем выступлении армянского премьер-министра Никола Пашиняна, заявившего "о необходимости компенсировать несостоявшиеся союзы, на которые Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать".

О последних заявлениях из Еревана

Ранее в МИД РФ заявили, что послание Пашиняна о независимости от 24 сентября содержит неприемлемые выпады против РФ и вызывает отторжение у Москвы. Как подчеркнули в МИД РФ, глава правительства Армении, по сути, признал, что все это время республику сознательно готовили к развороту от России.