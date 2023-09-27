Путин поручил Мурашко разобраться в ситуации с приборами для диабетиков

«Михаил Альбертович... Вы обязательно посмотрите на ту информацию, которая «Народным фронтом» получена, и через недельку мне все-таки ещё раз передоложите, что и как вы предполагаете сделать в ближайшее время, чтобы ситуацию менять к лучшему», - сказал Путин обращаясь к Мурашко.