Косачев: БРИКС позволяет сбалансировать мировую систему

"Совсем недавно завершил свою работу XV саммит БРИКС, который стал важным этапом по усилению многосторонних и инклюзивных механизмов сотрудничества. А ведь сегодня они играют определяющую роль в становлении многополярности. Пленарное заседание и целый ряд мероприятий "на полях" позволили собрать весомое представительство лидеров развивающихся стран и продемонстрировали, что страны глобального Юга приобретают все больший вес в мировых делах и ключевых институтах глобального управления. Сегодня уже очевидно, что БРИКС с его широкой географией государств-участников и приглашенных друзей позволяет сбалансировать и гармонизировать мировую систему, которая долгие годы страдала от притязаний Запада на гегемонию", - сказал сенатор, выступая на открытии IX парламентского форума БРИКС.