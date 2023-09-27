Путин назвал заметным прогресс в разбюрокрачивании

"Мы много раз говорили, что на те незаконные ограничения, которые некоторые страны вводят в отношении России, мы можем ответить многими вещами, но одна из таких вещей - это разбюрокрачивание, это предоставление больших свобод всем участникам экономической деятельности, гражданам. Я смотрю - сокращение сроков оказания услуг в два-три раза у нас произошло. Это хороший такой, положительный опыт", - отметил глава государства.