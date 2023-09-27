"Подобные заявления раскрывают механику происходящего, - отметила дипломат. - Теперь мы видим, кто воодушевлял официальный Ереван предпринимать определенные шаги, перекладывая ответственность за них на РФ или на кого бы то ни было другого".



"Мы эти приемы французских властей хорошо знаем, - продолжила она. - Прекрасный пример - это Африканский континент. Сколько африканских стран говорило о том, что Париж ведет себя там так же: сначала обещает, потом не выполняет, сначала заявляет об уже в прямом смысле наполеоновских планах, а в критический момент от них отказывается или даже страны эти покидает, буквально подставляя партнеров и делая ситуацию в указанных регионах взрывоопасной".