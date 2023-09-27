Патрушев передал президенту Египта сообщение от Путина

Встреча Патрушева и ас-Сиси состоялась в Каире 27 сентября.

«Пользуясь случаем, передаю вам привет и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича Путина», - сказал секретарь российского Совбеза.

Как рассказал Патрушев, Путин рассчитывает на продолжение совместной работы по направлениям, обозначенным на июльском саммите «Россия - Африка».

Патрушев отметил, что в Москве формат «Россия - Африка» считают одной из основ «нового многополярного мира и справедливой системы международных отношений».

Также Патрушев поздравил ас-Сиси с присоединением к БРИКС. Он отметил, что Москва оказывала «всяческую поддержку» продвижению египетской заявки.

«Подтверждаем готовность оказать Египту необходимое содействие по полноценной интеграции в БРИКС», - подчеркнул он.