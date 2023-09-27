Россия может запросить экстрадицию нациста из Канады

Россия вправе затребовать у Канады выдачу ветерана дивизии СС «Галиция» 98-летнего Ярослава Хунки для привлечения к уголовной ответственности и отдачи под суд за преступления, совершенные в годы Второй Мировой войны. Об этом заявил посол России в Оттаве Олег Степанов.

«Россия изучает историю с Хункой. Возможно возбуждение уголовного дела и последующее направление запроса о его экстрадиции РФ», - отметил дипломат.

Напомним, что на прошлой неделе ветеран СС в парламенте Канады удостоился овации за признание, что во время Второй Мировой войны он воевал против России.

Мировое сообщество осудило факт чествования нациста, после чего спикер Палаты общин ушел в отставку, а премьер-министр Канады принес извинения за «чудовищный» инцидент.