Путин проведет встречу с избранными главами 26 регионов

Президент России Владимир Путин в четверг в режиме видеосвязи проведет встречу с избранными в этом году главами регионов, сообщила пресс-служба Кремля.

"Во встрече примут участие главы 26 регионов, на территории которых в этом году проходили выборы руководителей высших органов исполнительной власти", - говорится в сообщении.

В этот же день президент посетит праздничный концерт, посвященный 100-летию со дня рождения Расула Гамзатова, добавили в Кремле.

По итогам прошедшего единого дня голосования были определены руководители 26 российских регионов, в том числе 4 новых. Везде с большим отрывом победили действующие главы или временно исполняющие обязанности.