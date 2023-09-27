Ливан рассчитывает на помощь России в решении проблемы беженцев

"Проблема беженцев становится тяжелым дополнительным бременем для принимающих стран, превышая их возможности, тем более в свете чрезвычайно сложных экономических условий, как это происходит в Ливане, Иордании и других странах, - отметил он. - Это требует согласованных усилий всего международного сообщества, особенно дружественных стран во главе с Российской Федерацией, чтобы найти устойчивые решения, обеспечивающие скорейшее, безопасное и достойное возвращение всех беженцев на свою родину".