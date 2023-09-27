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Песков: США и Британия так или иначе причастны к теракту на «Северных потоках»

Теракт на «Северных потоках» так или иначе организовывался Соединенными Штатами и Великобританией, эти государства причастны к произошедшему. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне американский публицист Сеймур Херш раскрыл детали причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках». По его версии, американцы не оставили никаких и следов и даже не пользовались компьютерами. Они хранили информацию о подготовке диверсии в бумажном виде, печатая документы на печатной машинке. Отчеты передавались директору ЦРУ Уильяму Бернсу. После взрыва всю документацию сожгли.

Норвежские сейсмологи зафиксировали четыре взрыва на "Северных потоках"

«Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы», — прокомментировал эту информацию Песков.

Он подчеркнул, что для Москвы в этой ситуации важна не информация о типе механических машинок, использованных сотрудниками спецслужб, а то, что террористический акт был совершен США и Великобританией.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.

В феврале 2023-го Херш рассказал о собственном расследовании взрывов на «Северных потоках», основанном на анонимных источниках. Он утверждал, что операция по подрыву готовилась еще с конца 2021 года с разрешения президента США Джо Байдена, а провести ее помогли норвежцы. В США и Норвегии обвинения публициста отвергли, а в Еврокомиссии его расследование назвали «спекуляциями».

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