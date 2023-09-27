Песков: США и Британия так или иначе причастны к теракту на «Северных потоках»

Теракт на «Северных потоках» так или иначе организовывался Соединенными Штатами и Великобританией, эти государства причастны к произошедшему. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне американский публицист Сеймур Херш раскрыл детали причастности Вашингтона ко взрывам на «Северных потоках». По его версии, американцы не оставили никаких и следов и даже не пользовались компьютерами. Они хранили информацию о подготовке диверсии в бумажном виде, печатая документы на печатной машинке. Отчеты передавались директору ЦРУ Уильяму Бернсу. После взрыва всю документацию сожгли.

«Мы не знаем, какие источники у господина Херша, но в любом случае в основе своей информация, которую он опубликовал, безусловно, совпадает с теми данными, которыми обладают наши специальные службы», — прокомментировал эту информацию Песков.

Он подчеркнул, что для Москвы в этой ситуации важна не информация о типе механических машинок, использованных сотрудниками спецслужб, а то, что террористический акт был совершен США и Великобританией.

Напомним, что в сентябре 2022 года на газопроводах системы «Северный поток» возле датского острова Борнхольм произошло несколько взрывов, которые привели к масштабным разрушениям. В Дании, Германии и Швеции назвали взрывы диверсией и начали отдельные расследования.