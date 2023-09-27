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Песков назвал понятной отставку спикера палаты общин Канады из-за оваций нацисту

Правительство Канады должно взять на себя ответственность за выступление в парламенте страны 98-летнего Ярослава Хунки, который воевал в составе 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина». Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В ходе мероприятия журналисты попросили представителя президента России оценил отставку спикера канадской палаты общин Энтони Рота. Корреспонденты отметили, что председатель КПРФ Геннадий Зюганов посчитал подобное решение недостаточным.

Спикер парламента Канады уходит в отставку на фоне скандала с приглашением нациста

«Мы слышали заявления из Польши о том, что они тоже собираются инициировать вопрос преследования по закону этого нациста... Конечно, здесь мы считаем, что канадские власти обязаны придать правосудию или выдать тем, кто сбирается придать правосудию, этого преступника», — сказал Песков.

Он подчеркнул, что речь идет именно о Ярославе Хунке. При этом пресс-секретарь главы государства назвал понятным решение Рота взять на себя ответственность за случившееся.

Тем не менее Песков задался вопросом, что теперь делать с самим парламентом, который «стоя рукоплескал фашисту».

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что спикер палаты общин Канады стал «козлом отпущения» в скандале с выступлением нациста в парламенте королевства.

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