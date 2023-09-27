"Что касается последовательности действий президента Путина, то нужно напомнить госпоже Клинтон многочисленные волны расширения НАТО и приближение военной инфраструктуры альянса к нашим границам, потом настойчивое предложение Путина к западным странам обсудить эту ситуацию и выйти на подписание некого документа [о гарантиях безопасности], проект которого был подготовлен российской стороной, и [напомнить] решительный отказ стран Запада что-либо обсуждать. И здесь совершенно ясно становится, что стало причиной СВО, которая проводится и продолжается", - указал Песков.