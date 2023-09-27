МИД РФ: США начали отработку переброски в ЕС запрещенных ракетных систем

"На этот раз ВМС (Военно-морские силы - прим. ТАСС) США демонстративно перешли к задействованию практически готового к применению комплекса пусковой установки МК-70 в рамках военных учений. Они проводятся на территории Европы с подключением союзников США по НАТО , и таким образом Вашингтон приступил фактически к отработке действий по переброске на европейский театр военных действий ракетных систем, ранее запрещенных по целенаправленно разрушенному Вашингтоном Договору о РСМД", - сказала дипломат на брифинге.

"Хотелось бы напомнить, что жизнеспособность российского моратория напрямую связана с появлением в соответствующих регионах американских ракет упомянутого комплекса, - подчеркнула дипломат. - Очень хотелось бы, чтобы на эту информацию обратили внимание американские средства массовой информации, для которых бы потом не стало сюрпризом что-нибудь".

Таким образом Захарова прокомментировала информацию о том, что в рамках прошедших на Борнхольме в Балтийском море совместных учений военно-морских сил Дании и США на остров была переброшена наземная пусковая установка для ракет SM-6. В Пентагоне уточнили, что развертывание соответствующего комплекса понадобилось для отработки сценария "защиты конвоев". При этом там не уточнили, идет ли речь о временном размещении или долгосрочном.