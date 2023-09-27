Сурков предрек России, США и Европе объединение в «Великий Север»

«Сейчас трудно поверить, что конфликтующие системы в итоге достигнут высокого уровня конвергенции. Но так же трудно было поверить в единую Россию, когда Михаил Тверской бился с Московским княжеством. Так же трудно было поверить в единую Европу во времена Валленштейна. Или в соединение штатов Америки — в начале войны янки с конфедератами», — пишет Сурков.