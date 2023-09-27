Владимир Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с пожаром в Эль-Хамдании
Президент России направил телеграмму своему иракскому коллеге Абдель Латифу Рашиду и премьеру республики Мухаммеду ас-Судани.
Текст обращения опубликован на сайте Кремля.
Минувшей ночью в зале для торжественных мероприятий в городе Эль-Хамдании произошёл пожар. В тот момент там проходила свадьба, на которой присутствовали около тысячи человек. По данным МВД Ирака, жертвами возгорания стали 93 гостя, более сотни получили ранения.