Путин выразил соболезнования властям Ирака в связи с пожаром в Эль-Хамдании

Минувшей ночью в зале для торжественных мероприятий в городе Эль-Хамдании произошёл пожар. В тот момент там проходила свадьба, на которой присутствовали около тысячи человек. По данным МВД Ирака, жертвами возгорания стали 93 гостя, более сотни получили ранения.