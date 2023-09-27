Захарова высказалась об антироссийской политике Молдавии

Москва считает антироссийскую позицию Молдавии в корне ошибочной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова президента республики Майи Санду о «несовместимости европейских ценностей с сотрудничеством с Россией». По ее словам, молдавские власти продолжают нагнетать антироссийскую риторику и обвиняют Россию в «гибридном вмешательстве» во внутренние дела республики.

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Молдавское руководство встроилось в антироссийскую политику Запада <...> Мы считаем такой подход в корне ошибочным и крайне опасным. Он не отвечает не просто интересам молдавского народа, который традиционно дружественно относится к нашей стране, но он влечет последствия для внутренней ситуации в Молдавии, — заявила представитель МИД РФ.

Ранее Майя Санду заявила, что для продвижения в Молдавии европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. Она подчеркнула, что необходимо стремиться к демократии и показывать это, в противном случае «это всего лишь разговоры».