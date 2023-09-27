© Парламентская газета

Во вторник украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своих соцсетях написал, что кабинет министров страны выполнил все семь рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о членстве в Европейском союзе. Он выразил надежду на то, что ЕК даст положительную оценку этим усилиям, а Европейский совет проголосует за начало переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

Захарова задалась вопросом, как Киеву в сложившихся условиях удалось выполнить рекомендации ЕК. По мнению дипломата, страна «находится в состоянии распада или саморазложения» и все сказанное Шмыгалем следует «взять в кавычки». При этом сами требования Еврокомиссии меняются ежедневно и там никогда не признаются, на какой стадии находится Украина в вопросе присоединения к ЕС, продолжая говорить общими формулировками.

«Это шулерство чистой воды — со всеми этими рекомендациями и стандартами. У них есть только один стандарт — как им выгодно. Это и называется »порядок, основанный на правилах«, которые нигде не записаны и которых никто не читал, — считает официальный представитель МИД РФ. — Это все словесная мишура, на которую они меняют то, что им нужно».

Собеседница радио полагает, что Запад желает управлять киевских режимом и получить полный доступ к территориям Украины.