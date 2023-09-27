Джабаров: власти Финляндии действуют в ущерб своей стране

"Действуют, откровенно говоря, в ущерб своей стране. И они уже начинают это понимать, но будущее, я думаю, еще сильнее убедит их в том, что они ошибаются. У них резко упал туризм, в Финляндию в этом году наши граждане не поехали. Поэтому они в срочном порядке возобновили работу двух консульских центров в Санкт-Петербурге. Но я думаю, что при таком отношении желающих среди россиян посещать Финляндию будет все меньше и меньше", - сказал Джабаров RT.