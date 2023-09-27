Сенатор Джабаров: Власти Финляндии действуют в ущерб своей стране
Закрытием консульства России Финляндия вредит сама себе, считает первый заместитель председателем комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Ранее петиция с требованием о закрытии консульства России на Аландских островах в Финляндии собрала необходимые 50 тысяч голосов для рассмотрения в парламенте страны.
"Действуют, откровенно говоря, в ущерб своей стране. И они уже начинают это понимать, но будущее, я думаю, еще сильнее убедит их в том, что они ошибаются. У них резко упал туризм, в Финляндию в этом году наши граждане не поехали. Поэтому они в срочном порядке возобновили работу двух консульских центров в Санкт-Петербурге. Но я думаю, что при таком отношении желающих среди россиян посещать Финляндию будет все меньше и меньше", - сказал Джабаров RT.
Сенатор напомнил, что экономика Финляндии когда-то во многом держалась на российском газе и лесе.
"Финляндия сбывала огромное количество своего невостребованного в Европе товара на российском рынке, - продолжил он. - Очень скоро она превратится в третьесортное государство Европы. Чего нам искренне жаль, потому что финны - очень трудолюбивый народ и работать с ними всегда комфортно. Но вот попали под давление и влияние американцев и устоять не смогли".
Ранее власти Финляндии установили запрет на въезд в страну автотранспорта с российскими госномерами. Также Хельсинки требует, чтобы те российские автомобили, которые уже находятся в Финляндии, до 16 марта следующего года покинули страну.