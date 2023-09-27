Атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь реализовывали в тесной координации с американскими и британскими специалистами. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, у России нет ни малейшего сомнения, что удар 22 сентября планировали с использованием западных разведывательных средств, спутников и самолетов-разведчиков НАТО.

Напомним, что в пятницу, 22 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Севастополю. Как сообщали в Минобороны РФ, средства противовоздушной обороны сбили пять ракет. При ударе повреждения получило историческое здание штаба Черноморского флота, один военный пропал без вести.