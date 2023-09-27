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Лукашевич: Россию обвинили в неуплате взносов в ОБСЕ, не учитывая причину этого

Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из «обвинителей» не учитывает причину этой ситуации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

В постпредстве России объяснили отказ платить взнос в ОБСЕ
© ТАСС

По его словам, Москва не уплачивает взносов из-за отсутствия бюджета организации. Лукашевич напомнил, что до последнего времени Россия добросовестно выполняла свои финансовые обязательства в ОБСЕ.

«Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям», — добавил постпред.

Дипломат подчеркнул, что без этого существует реальный риск переплаты Россией в ОБСЕ, а власти не хотят этого делать. Лукашевич отметил, что РФ умеет считать деньги, особенно когда речь идет о деньгах российских налогоплательщиков, «которые направляются на нужны международной бюрократии».

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