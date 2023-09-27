В постпредстве России объяснили отказ платить взнос в ОБСЕ

Россию обвиняют в неуплате взносов в ОБСЕ, однако никто из «обвинителей» не учитывает причину этой ситуации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Александр Лукашевич.

По его словам, Москва не уплачивает взносов из-за отсутствия бюджета организации. Лукашевич напомнил, что до последнего времени Россия добросовестно выполняла свои финансовые обязательства в ОБСЕ.

«Платить мы не отказываемся, но только по обоснованным счетам, в основе которых лежат одобренные консенсусом решения по ассигнованиям», — добавил постпред.