Путин заявил о стратегическом партнерстве с Туркменией

Президент России Владимир Путин поздравил президента Сердара Бердымухамедова с Днем Независимости Туркмении, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственную газету «Нейтральный Туркменистан». Глава государства передал туркменскому лидеру сердечные поздравления по случаю 32-й годовщины независимости, которая будет отмечаться 27 сентября.

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Уважаемый Сердар Гурбангулыевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Туркменистана — Дня Независимости, — цитирует издание послание Путина.

По его словам, успехи, которых достигла Туркмения в экономической и социальной сферах общеизвестны, а проводимая Ашхабадом политика позитивного нейтралитета служит важным фактором упрочения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе.

Придаем большое значение отношениям углубленного стратегического партнерства с Туркменией, — подчеркнул российский лидер.

Он выразил убежденность, что Россия и Туркмения смогут обеспечить дальнейшее развитие плодотворного двустороннего сотрудничества, которое принесет благо дружественным народам двух стран. Также Путин пожелал Сердару Бердымухамедову крепкого здоровья и успехов, а всем гражданам Туркмении — счастья и процветания.