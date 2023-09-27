Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ООН ситуацию с детьми на Украине
Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке со спецпредставителем генерального секретаря международной организации Вирджинией Гамбой ситуацию вокруг Украины, сообщает ТАСС.
Подтверждена важность принятия всеми вовлеченными сторонами практических мер по эффективной защите несовершеннолетних и соблюдения универсальных норм международного гуманитарного права. Российский дипломат также привлек внимание к случаям нарушений в отношении детей со стороны Киева, в первую очередь на территории новых российских регионов.
Гамба в мае посещала Россию. Она провела встречу с уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением безопасности детей в ходе конфликта.