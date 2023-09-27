Замглавы МИД РФ обсудил с представителем ООН ситуацию с детьми на Украине

Подтверждена важность принятия всеми вовлеченными сторонами практических мер по эффективной защите несовершеннолетних и соблюдения универсальных норм международного гуманитарного права. Российский дипломат также привлек внимание к случаям нарушений в отношении детей со стороны Киева, в первую очередь на территории новых российских регионов.