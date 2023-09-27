Власти уточнят условия получения статуса безработного

В окончательную версию проекта закона о занятости российских граждан добавлены новые условия для получения статуса безработного, сообщают «Ведомости».

Госдума РФ должна рассмотреть документ во втором чтении в октябре. В марте депутаты рассмотрели проект в первом чтении. В законопроекте обновилась статья о порядке и условиях признания граждан безработными. Теперь обязательным становится согласование индивидуального плана, который будет содержать информацию о подходящей работе, мерах поддержки и сроках их предоставления. Безработное население обяжут выполнять все пункты документа. Если человек не согласится с отдельными позициями, он вправе попросить внести изменения.

Также конкретизирован перечень мероприятий, проводимых властями в сфере занятости. Речь идет о помощи в поиске работы, организации временного трудоустройства несовершеннолетних от 14 лет и выпускников вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет.

Безработным помогут пройти профильное обучение, открыть свой бизнес. Если россиянин решит устроиться на работу в другом населенном пункте, ему будет оплачен проезд в обе стороны, суточные и аренда жилья.