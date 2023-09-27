Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака

Согласно ему, глава российской дипломатии выступит с докладом о реализации внешней политики России. Новак выступит перед парламентариями с докладом на тему об актуальных вопросах развития топливо-энергетического комплекса в стране. Попова доложит о реализации федерального проекта «Санитарный щит — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление и реагирование)».

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский расскажет сенаторам о приоритетных направлениях деятельности ведомства, а также о развитии национальной системы пространственных данных. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в своем выступлении затронет тему реализации национальной политики.