Совфед пригласит выступить Лаврова, Попову и Новака
Совет Федерации России пригласит на выступление главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, вице-премьера Александра Новака и главу Роспотребнадзора Анну Попову, сообщает РИА Новости со ссылкой на перечень вопросов для заслушивания в рамках правительственного часа на заседаниях Совфеда осенней сессии.
Согласно ему, глава российской дипломатии выступит с докладом о реализации внешней политики России. Новак выступит перед парламентариями с докладом на тему об актуальных вопросах развития топливо-энергетического комплекса в стране. Попова доложит о реализации федерального проекта «Санитарный щит — безопасность для здоровья (предупреждение, выявление и реагирование)».
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский расскажет сенаторам о приоритетных направлениях деятельности ведомства, а также о развитии национальной системы пространственных данных. Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в своем выступлении затронет тему реализации национальной политики.
В Совфеде также могут заслушать доклад о реализации транспортной стратегии, если на правительственный час придет глава Минтранса Виталий Савельев. Глава Минцифры Максут Шадаев доложит о ходе реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский может выступить с докладом о реализации национального плана развития конкуренции в стране.