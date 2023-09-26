Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»
Соединенные Штаты пошли на подрыв «Северных потоков» с тем, чтобы сохранить влияние в Европе, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.
«Вашингтон пошел на преступный подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить влияние в Европе», — заявил Небензя.
Постпред отметил, что попытки западных стран замять расследование подрывов трубопроводов обречены на провал.
По его словам, Россия в ближайшее время внесет проект заявления председателя СБ ООН по подрывам газопроводов.
Год назад были подорваны "Северные потоки". Что выявило расследование на сегодня и что ждет газопроводы дальше?
Напомним, что взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.
В течении года эксперты, а также следователи выдвинули большое количество версий о причинах взрывов. Часть аналитиков предположила, что терактами стоят США и Великобритания. Другие специалисты полагают, что газопроводы подорвала группа, за которой стоят спецслужбы Украины.