$96.24+0.09101.99-0.26

Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»

Соединенные Штаты пошли на подрыв «Северных потоков» с тем, чтобы сохранить влияние в Европе, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»
© 

«Вашингтон пошел на преступный подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить влияние в Европе», — заявил Небензя.

Постпред отметил, что попытки западных стран замять расследование подрывов трубопроводов обречены на провал.

По его словам, Россия в ближайшее время внесет проект заявления председателя СБ ООН по подрывам газопроводов.

Год назад были подорваны "Северные потоки". Что выявило расследование на сегодня и что ждет газопроводы дальше?

Напомним, что взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.

В течении года эксперты, а также следователи выдвинули большое количество версий о причинах взрывов. Часть аналитиков предположила, что терактами стоят США и Великобритания. Другие специалисты полагают, что газопроводы подорвала группа, за которой стоят спецслужбы Украины.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости