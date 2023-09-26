Небензя назвал причину подрыва «Северных потоков»

Соединенные Штаты пошли на подрыв «Северных потоков» с тем, чтобы сохранить влияние в Европе, рассказал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Об этом пишет ТАСС.

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«Вашингтон пошел на преступный подрыв «Северных потоков», чтобы сохранить влияние в Европе», — заявил Небензя.

Постпред отметил, что попытки западных стран замять расследование подрывов трубопроводов обречены на провал.

По его словам, Россия в ближайшее время внесет проект заявления председателя СБ ООН по подрывам газопроводов.

Напомним, что взрывы на «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии.