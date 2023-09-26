Трамп может ослабить санкции против РФ при переизбрании

Бывший президент США Дональд Трамп может ослабить санкции против России в случае переизбрания на пост главы страны в 2024 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Financial Times.

Автор статьи в газете пишет, что, в случае переизбрания Трампа, он «уменьшит охват санкций против России или ослабит контроль за их исполнением», а также «замедлит поставку вооружений Украине». По его мнению, данные действия он объяснит тем, что «интересы США должны» быть на первом месте.

Кроме того Трамп может «усилить свои прошлые угрозы» в отношении участия Вашингтона в международных соглашениях, в том числе с НАТО, Южной Кореей и Японией, и вновь нацелиться на Всемирную торговую организацию.