Русофобия со стороны Запада растет в геометрической прогрессии, считает член Комитета Государственной Думы по международным делам Мария Бутина. Об этом она заявила RT 26 сентября.

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Такой вывод депутат сделала после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал «российской пропагандой» освещение приглашения экс-бойца дивизии СС «Галичина» в канадский парламент.

«Время идет, а русофобия со стороны запада растет в геометрической прогрессии. Что делать? Смотреть молча? Ни в коем случае. Есть варианты. Работаем, товарищи», — сказала Бутина.

Как писала «Парламентская газета», 22 сентября в парламенте Канады чествовали 98-летнего украинского эсэсовца Ярослава Хунку во время визита Владимира Зеленского. Хунку представили «борцом за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее выяснилось, что Хунку служил в 14-й дивизии СС «Галичина» — тактическом соединении войск СС нацистской Германии, набранном из украинских добровольцев-коллаборационистов.