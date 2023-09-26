Мишустин: Россия и Белоруссия сообща противостоят западным санкциям

«Россия и Белоруссия сообща противостоят развернутой против нас санкционной войне, незаконным торгово-экономическим ограничениям, мощному информационному давлению со стороны коллективного Запада», — приводит ТАСС слова Мишустина на стратсессии по развитию гуманитарного взаимодействия с Белоруссией.