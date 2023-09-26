Глава Ливийской национальной армии Хафтар посетил Москву
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар совершил визит в Россию и провел переговоры с представителями министерства обороны РФ, говорится 26 сентября в заявлении ЛНА.
Отмечается, что он был в Москве «по приглашению российского руководства», а среди встречающих его был замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.
«В ходе визита были проведены переговоры с российскими высокопоставленными деятелями вокруг развития ситуации в Ливии, обсуждались двусторонние отношения между двумя странами, пути их укрепления и развития», — говорится в сообщении.