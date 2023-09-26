Примеры реализации так называемых «европейских ценностей» в странах НАТО и Евросоюза фактически отсутствуют, рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее президент Молдавии Майя Санду сделала ряд заявлений по внутренней и международной повестке. В частности, она призвала граждан республики отказаться от сотрудничества с Россией в пользу продвижения так называемых «европейских ценностей».

Захарова кратко перечислила ключевые ценности западного мира и проанализировала, в каком состоянии они находятся в настоящее время.

«Право и законность? Растоптаны. История? Осквернена. Традиции и религии? Утрачены. Свобода слова? Заткнута», — уточнила дипломат.

Представитель МИД отметила, что и другие, не менее важные институты утратили свои позиции. По ее оценке, равенство на Западе осмеяно, а демократия — извращена.

Напомним, что Молдавия на протяжении многих лет занимала сбалансированную позицию, поддерживала контакты как с Россией, так и с западными странами. После прихода к власти Санду республика стала ориентироваться преимущественно на Европу.