Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высоко оценил качество подготовки военнослужащих на полигоне в Донецкой Народной Республике, на котором побывал. По его оценке, личный состав демонстрирует настрой на победу.

На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту, Медведев проинформировал о своей поездке на "полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики".

"В ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами, они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой", - рассказал заместитель председателя СБ РФ.