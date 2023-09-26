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Медведев заявил, что подготовка военнослужащих в ДНР ведется на должном уровне

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высоко оценил качество подготовки военнослужащих на полигоне в Донецкой Народной Республике, на котором побывал. По его оценке, личный состав демонстрирует настрой на победу.

На совещании по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту, Медведев проинформировал о своей поездке на "полигон вблизи линии боевого соприкосновения на территории Донецкой Народной Республики".

"В ходе этой поездки пообщался с рядовыми и офицерами, они обучаются необходимым приемам ведения современного боя, совершенствуются в огневой подготовке, осуществляют боевое слаживание подразделений и, по сути, вступают в бой", - рассказал заместитель председателя СБ РФ.

По его словам, "проверка показала, что подготовка личного состава ведется на должном уровне, военнослужащие демонстрируют отличные боевые качества, волю, твердость, всеобщий настрой на победу".