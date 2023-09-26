Захарова потребовала ответа от Байдена на расследование Херша

Расследование американского публициста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков» круче Уотергейта, администрация президента США Джо Байдена обязана дать обстоятельный ответ по всем пунктам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По ее словам, так далеко американские президенты еще не заходили.

Ранее, 26 сентября, Сеймур Херш со ссылкой на источники заявил, что подрыв «Северных потоков» не был связан с Украиной. По его словам, на самом деле США планировали таким образом снизить влияние России на Германию.