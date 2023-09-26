Президент Ирана позвонил Путину

"Эбрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году", - говорится в сообщении.