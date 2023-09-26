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Президент Ирана позвонил Путину

Президент Ирана Эбрахим Раиси позвонил Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Ирана позвонил Путину
© globallookpress.com

"Эбрахим Раиси поблагодарил за поддержку иранской заявки на присоединение к БРИКС. Обсуждены шаги по обеспечению плавного подключения Ирана к полноформатной деятельности этого объединения с учетом председательства в нем России в 2024 году", - говорится в сообщении.

Путин также обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе. Путин и президент Ирана в телефонном разговоре подчеркнули важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными средствами. Путин информировал Раиси о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.

Путин и Раиси выразили заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3".

Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.

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Решение о вступлении в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии было принято в августе на саммите организации в Йоханнесбурге. Оно вступает в силу 1 января 2024 года.