Президент Ирана позвонил Путину

Президент Ирана Эбрахим Раиси позвонил Владимиру Путину, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин также обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе. Путин и президент Ирана в телефонном разговоре подчеркнули важность решения всех вопросов по Карабаху исключительно мирными средствами. Путин информировал Раиси о деятельности российского миротворческого контингента в Карабахе.
Путин и Раиси выразили заинтересованность в активизации работы консультативной региональной платформы "3+3".
Разговор состоялся по инициативе иранской стороны.
Решение о вступлении в БРИКС Аргентины, Египта, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Эфиопии было принято в августе на саммите организации в Йоханнесбурге. Оно вступает в силу 1 января 2024 года.