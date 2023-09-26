Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что западные санкции нацелены на простых россиян, является «хамским» и показывает, что Хельсинки выдвигаются в передовики антироссийской кампании. Об этом заявил сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

Ранее глава финского МИД Элина Валтонен рассказала в интервью газете Washington Post, что рестрикции Запада направлены в том числе и на простых российских граждан. По словам Валтонен, за ситуацию на Украине «нужно платить» и необходимо продемонстрировать это россиянам.

По мнению Лаврова, заявление его финской коллеги – «абсолютно хамское».

«Еще раз подчеркну: Финляндия семимильными шагами выдвигается в передовики в рамках антироссийской, русофобской, расистской кампании Запада», - заметил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Туниса Набилем Аммаром.

Напомним, что 8 сентября Еврокомиссия опубликовала пояснение, согласно которому санкции в отношении России распространяются на личные автомобили с российскими номерами. Кроме того, по тексту документа под запрет формально попадают многие товары, в том числе телефоны, ноутбуки, одежда, средства гигиены. Финляндия объявила о запрете въезда зарегистрированных в России легковых автомобилей с полуночи 16 сентября.