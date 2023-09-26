Прокуратура РФ призвала пересмотреть отказы на запросы о ЧП на "Северных потоках"

"Генеральной прокуратурой РФ с октября 2022 года в компетентные органы Германии, Дании, Финляндии, Швейцарии и Швеции на основании Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и иных международных договоров направлены 15 запросов о правовой помощи. В исполнении 13 таких запросов отказано в соответствии с п. b ст. 2 Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 года [если запрашиваемая сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенно важным интересам ее страны], а также по формальным основаниям", - сообщили в Генпрокуратуре. "Ответ от финской стороны до настоящего времени не поступил", - добавили в надзорном ведомстве.



"В этой связи в августе и сентябре текущего года в компетентные органы Германии, Дании, Швеции и Швейцарии направлены письма о несогласии Генеральной прокуратуры РФ с отказами в правовой помощи и ходатайства с просьбой о пересмотре принятых решений с учетом требований Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом от 15 декабря 1997 года и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года", - сообщили в Генпрокуратуре.



"В данных ходатайствах обращено внимание на обязанность государств - участников названных конвенций оказывать максимальную помощь в связи с расследованием противоправных деяний, совершенных с применением взрывных устройств, в результате подрыва которых повреждены объекты инфраструктуры и причинен крупный экономический ущерб", - подчеркнули в российском надзорном ведомстве, отметив, что от компетентных органов иностранных государств запросы в Россию о правовой помощи в связи с ЧП не поступали.