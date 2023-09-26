То, что сегодня именуется европейскими ценностями, — это сатанизм в чистом виде, заявил NEWS.ru зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, в этом смысле президент Молдавии Майя Санду была права, когда заявила, что для продвижения в республике европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией.

Если речь идет о тех ценностях, которые сейчас принято называть европейскими, то они не совпадают с общечеловеческими и теми, которые были характерны для классической Европы. В этом смысле, как ни странно, Санду права. То, что сегодня именуется европейскими ценностями, — это сатанизм в чистом виде, — заявил Климов.

По его словам, современные европейские ценности сегодня представляют собой нарушение прав человека, вмешательство во внутренние дела независимых государств, реабилитацию неонацизма. Они не совместимы с тем, что разделяет и поддерживает Россия — это международное право, свободы, равенство государств, невмешательство во внутренние дела и другое.

Ранее Майя Санду заявила, что для продвижения в Молдавии европейских ценностей необходимо отказаться от сотрудничества с Россией. Она подчеркнула, что необходимо стремиться к демократии и показывать это, в противном случае «это всего лишь разговоры».