В Кремле подтвердили планы Путина посетить Киргизию

В октябре президент России Владимир Путин планирует посетить Киргизию и провести там ряд встреч, в том числе со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко . Соответствующие планы подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков , передает «Интерфакс» .

Представитель Кремля отметил, что Путин и Лукашенко «часто говорят по телефону», а контакты двух президентов «используются для сверки часов по актуальным вопросам».

Ранее Лукашенко сообщал, что в понедельник, 25 сентября, во время переговоров с Путиным обсудил с ним производство самолетов небольшой вместимости и строительство железнодорожной ветки в направлении портов Ленинградской области. Глава республики также добавил, что предметно обсудить эти проекты политики планируют 15 октября во время встречи в Киргизии.