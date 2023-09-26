В Кремле прокомментировали ситуацию с Исинбаевой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что у него нет информации о каких-либо действиях олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, которые можно было бы посчитать предательством Родины. Об этом пишет ТАСС.

«Я здесь не стал бы комментировать, потому что я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы «продавала Родину». Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», - пояснил официальный представитель Кремля.

В июле двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Исинбаева заявила, что полученные ею государственные награды и воинское звание носят формальный характер. После этого в Дагестане переименовали стадион, носивший ее имя. Теперь арена будет называться «Труд», это название она носила до 2017 года.

Также спортсменка отмечала, что является «гражданкой мира» и сентябре возвращается на работу в Международный олимпийский комитет.