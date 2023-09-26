Дума приняла закон о штрафах за незаконную перевозку электронных сигарет

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон, устанавливающий штрафы до 25 тыс. руб. за перевозку по России немаркированной никотиносодержащей продукции сверх установленной нормы.

По действующим нормам за нелегальное перемещение табачных товаров без российской маркировки штрафуют на сумму от 15 до 25 тыс. руб., закон устанавливает такие же штрафы за незаконную перевозку электронных сигарет и жидкостей для вейпов.

В материалах к закону уточняется, что для личного потребления один человек сможет везти без маркировки не более 200 электронных сигарет и вейпов с общим объемом никотиносодержащей жидкости не более 50 мл.

Также отмечается, что нелегальный рынок никотиносодержащей продукции ежегодно растет в среднем на 20% и по состоянию на середину 2022 года составлял около 90% от общего объема рынка данной продукции в России.

В материалах к документу также поясняется, что из приграничных государств в Россию ввозят немаркированные электронные сигареты якобы для личного пользования и затем продают их в РФ, и при этом никаких ограничений на перемещение такой продукции не установлено, отмечали авторы инициативы. Принятие закона позволит эффективно противодействовать незаконному обороту никотиносодержащей продукции.