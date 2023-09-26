Власти Молдавии усматривают в европейских ценностях отрицание всего российского - это глубокое заблуждение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что власти страны не могут сотрудничать с Россией, так как это не соответствует принципам европейской интеграции.
"К сожалению, нынешние власти Кишинева и госпожа Санду усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, ибо Россия сама и есть европейская ценность, это часть общих европейских ценностей, кто бы что не говорил", - сказал Песков, комментируя заявление Санду.
Как отметил представитель Кремля, руководство Молдавии делает ошибку перед своим народом, разрушая отношения с Россией.
"Здесь, к сожалению, госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются. Они, с нашей точки зрения, делают ошибку перед своим собственным народом, полагая, что, развивая отношения с европейскими, с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка, и, к сожалению, им придется понять цену этой ошибки. Главное, что эту цену будет платить народ этой страны", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.