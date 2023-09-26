"Здесь, к сожалению, госпожа Санду и руководство Молдавии глубоко заблуждаются. Они, с нашей точки зрения, делают ошибку перед своим собственным народом, полагая, что, развивая отношения с европейскими, с западноевропейскими странами, они в обязательном плане должны полностью разрушить все отношения с нами. Это ошибка, и, к сожалению, им придется понять цену этой ошибки. Главное, что эту цену будет платить народ этой страны", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.