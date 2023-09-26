Песков: танки Abrams будут гореть, как и другая техника ВСУ

«Нет никакой панацеи, никакого вида оружия, которое способно изменить расстановку сил на поле боя... Вот всё, что можно сказать. А танки Abrams — серьёзное оружие, но, помните, как президент говорил о танках производства другой страны, что они горят за милую душу — будут и эти гореть», — сказал представитель Кремля.