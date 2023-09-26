МИД России пообещал Канаде ответные меры на чествование экс-бойца СС

МИД России предпримет шаги в контексте отношений с Канадой в ответ на чествование 98-летнего экс-бойца 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в парламенте страны. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Не будем мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом, и предпримем необходимые шаги в контексте российско-канадских отношений, переживающих по вине официальной Оттавы глубочайший кризис», — заявили в МИД России.

24 сентября Владимир Зеленский во время выступления в канадском парламенте приветствовал Хунки, который был представлен как ветеран борьбы против русских в годы Второй мировой войны. На одной из фотографий с выступления Зеленского он показывает сжатый кулак в виде приветствия в сторону собравшихся, рядом с ним стоит Трюдо.