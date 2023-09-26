Медведев заявил о готовности России к прямому конфликту с НАТО

По мнению заместителя председателя Совета Безопасности России Дмитрия Медведева, у России больше нет другого выбора, кроме как начать прямой конфликт с НАТО. Об этом политик написал в своем Telegram-канале во вторник, 26 сентября.

Медведев пришел к такому выводу после того, как узнал, что Запад пообещал поставить Киеву ракеты большей дальности типа Army Tactical Missile System.

— Похоже, что России оставляют все меньше выбора, кроме прямого конфликта с НАТО на земле, который превратился в открыто фашистский блок типа гитлеровской оси, хотя и большего размера, — написал зампред Совета Безопасности.

При этом Дмитрий Медведев подчеркнул, что Россия готова с такому развитию событий, даже не смотря на то, что результат будет достигнут с гораздо большими издержками для человечества, чем это было в 1945 году.