Посол: призывы РФ к расследованию подрыва «Северных потоков» отклоняются

Посол России в Германии Сергей Нечаев в годовщину теракта на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заявил, что призывы России к расследованию подрыва газопроводов отклоняются.

По его словам, если данный прецедент окажется безнаказанным, то в будущем это может привести к аналогичным ситуациям.

«На наши призывы максимально оперативно провести расследование этого акта саботажа, как он фигурирует в западной терминологии... мы никаких убедительных ответов — аргументированных, субстантивных — не получаем. Наши призывы к сотрудничеству в расследовании отклоняются», — сказал глава диппредставительства.

По его словам, на Западе «заметают под ковёр» расследования журналиста Сеймура Херша и распространяют «небылицы» и «неправдоподобные истории», которые, «скорее всего, направлены на то, чтобы увести расследование в тупик или, как говорится, в туманную даль».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад «пальцем не пошевелил» для расследования терактов на «Северных потоках».

7 сентября первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона сделала официальный запрос на проведение открытого заседания СБ ООН 26 сентября на тему годовщины подрыва «Северных потоков».