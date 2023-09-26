МИД РФ анонсировал ответ на враждебные действия Канады

Враждебные действия Канады в отношении России , включая расширение санкционных списков, не останутся без ответа со стороны Москвы . Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с чествованием в парламенте Канады карателя из дивизии СС "Галичина".

"Враждебные действия правительства Канады, которое по части антироссийского санкционного ража пытается превзойти США , постоянно расширяя национальный стоп-лист за счет политиков, деятелей культуры, членов семей попавших под санкции и даже целых учебных заведений, разумеется, без ответа не останутся", - указали в дипведомстве.

Там отметили, что "устроенное в парламенте Канады во время приема [президента Украины Владимира] Зеленского публичное восхваление 98-летнего бандеровца Ярослава Хунки из 14-й гренадерской дивизии СС "Галичина" как нельзя лучше характеризует правящий режим премьера Джастина Трюдо". В связи с этим в ведомстве подчеркнули, что российская сторона не намерена "мириться с тем, как канадские либералы заигрывают с нацизмом".