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Лукашенко рассказал, что провёл телефонные переговоры с Путиным 25 сентября

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 25 сентября.

Лукашенко рассказал о телефонных переговорах с Путиным 25 сентября
© globallookpress.com

Об этом он заявил на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Его слова приводит БЕЛТА.

В частности, они обсудили проекты совместного производства и обслуживания самолётов, а также строительства второй ветки железной дороги в направлении Ленинградской области.

Ранее Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в Киргизии 15 октября.