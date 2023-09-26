Лукашенко рассказал о телефонных переговорах с Путиным 25 сентября

Лукашенко рассказал, что провёл телефонные переговоры с Путиным 25 сентября
Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что провёл телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным 25 сентября.
Об этом он заявил на встрече с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Его слова приводит БЕЛТА.
В частности, они обсудили проекты совместного производства и обслуживания самолётов, а также строительства второй ветки железной дороги в направлении Ленинградской области.
Ранее Лукашенко заявил, что встретится с Путиным в Киргизии 15 октября.