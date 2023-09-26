Патрушев прибыл в Египет на переговоры по линии безопасности

Секретарь российского Совбеза Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Египет для проведения переговоров по линии безопасности и борьбы с терроризмом.

Об этом сообщила пресс-служба аппарата Совбеза России.

Как передаёт РИА Новости, 26—27 сентября в Каире пройдут переговоры с советником президента Египта по вопросам национальной безопасности Файзой Эль-Нагой и советником египетского лидера по вопросам борьбы с терроризмом Магди Абдельгаффаром, а также с руководителями ряда республиканских ведомств.