В МИД РФ заявили, что Путина не пригласили на саммит АТЭС

Сообщается, что США через двусторонние каналы передали России информацию о том, что Вашингтон не собирается приглашать ряд лидеров, включая президента России Владимира Путина, на предстоящий саммит АТЭС в Сан-Франциско.

В ответ на это, Москва направила запрос США с требованием выполнить свои обязанности в качестве государства-председателя АТЭС и отправить приглашение Путину. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ и старший представитель России в АТЭС Марат Бердыев, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ожидает приглашения Путина на саммит АТЭС и пока не принял никаких решений относительно возможного участия России.

Бердыев отметил: "США сообщили нам по двусторонним каналам, что в этом году они не планируют приглашать ряд лидеров из-за существующих санкционных ограничений".