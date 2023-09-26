Дипломат назвал главный "тормоз" в принятии ЕС санкций против России

Главным фактором, тормозящим весь процесс создания и введения западных санкций против России может быть не усталость, а растущие противоречия между государствами-членами Европейского союза . Такое мнение выразил исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

Так он ответил на вопрос журналиста о том, не чувствуют ли в Европе «усталость» от антироссийских санкций. Логвинов не считает, что «феномен усталости» носит стабильный характер. Он предполагает, что степень недовольства вводом санкций против России определяется ритмом внутриполитической жизни страны, прежде всего избирательных циклов. В замедлении процесса ввода новых ограничений виновата скорее не усталость, а рост разногласий, которые уже есть или только намечаются в отношениях между странами-членами ЕС, указал Логвинов.